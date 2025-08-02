Ограничение движения в Полтаве коснется улицы Филиппа Орлика, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Официальный сайт Полтавского городского совета

и исполнительного комитета.

31 июля 2025 года исполнительный комитет согласовал решение о временном ограничении движения в Полтаве. Согласно официальной информации, до 21 сентября будет полностью перекрыто движение транспортных средств на участке улицы Филиппа Орлика - от перекрестка с Соборной площадью до перекрестка с улицей Спасской.

Причина – проведение ремонта смотрового колодца на канализационной сети.

Ограничение движения в Полтаве будет действовать до завершения работ. Решение было принято официально и обнародовано на сайте Полтавского городского совета и исполнительного комитета.

К слову, кроме этого, на трассе из Сум в наш облцентр действуют сезонные правила для грузовиков Ежедневно с 10:00 до 22:00 фуры, масса которых превышает 24 тонны, не имеют права курсировать по этой дороге.

В то же время существует ряд исключений. Эти правила не касаются транспорта, перевозящего животных, птицу или скоропортящиеся товары. Также на дороге могут оставаться машины, которые доставляют военные грузы, выполняют специальные задания или работают над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, с 28 июля на улице Короленко начались работы по ремонту теплосети. Согласно решению членов исполкома, предполагается, что для транспорта закроют проезд полностью от дома 9/12 до дома 20. Теперь официально перекрытие согласовано до 18 августа.

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