Работа для пенсионеров в Киеве доступна по нескольким направлениям с официальным трудоустройством и стабильной заработной платой, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии размещены на портале work.ua , где можно узнать детали об условиях и обязанностях.

Сеть KFC приглашает работников кухни, зала и кассиров в ТЦ «Рив Гош». Зарплата составляет 24 000 гривен в налоговые вычеты. Основные требования – ответственность, коммуникабельность, честность, умение работать в команде и гостеприимство. Сотрудники обслуживают посетителей, поддерживают чистоту и готовят блюда по установленным стандартам. Кандидатам предлагают официальное оформление, премии, обучение, социальный пакет и перспективы карьерного роста, а также гибкий график.

Сервис Uberem объявил набор уборщиц и клинеров в столице. Зарплата колеблется от 36000 до 50000 гривен, выплата еженедельно (1700-2100 грн в день). Работники выполняют сухую и влажную уборку квартир и домов, оценивают объем работ и поддерживают вежливое общение с клиентами. Опыт работы не обязателен, главными критериями являются активность и ответственность, предусмотренный карьерный рост к бригадиру.

Компания Aqua Pro ищет водителя-экспедитора для доставки воды на автомобиле фирмы. Заработная плата от 45000 до 65000 гривен. Предлагается полная занятость, официальное трудоустройство, стабильные выплаты дважды в месяц, фирменная одежда и погрузка на ул. Игната Хоткевича, 13а. Основные обязанности - доставка товаров по маршруту, погрузка и разгрузка, контроль количества и уход за автомобилем.

Таким образом, работа для пенсионеров в Киеве включает ресторанную сферу, клининг и логистику, обеспечивая стабильную оплату, официальное оформление и прозрачные требования к кандидатам, что позволяет пожилым людям оставаться активными и получать дополнительный доход.

