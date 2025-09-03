В Україні продовжують діяти державні програми підтримки переселенців, в тому числі й надаються виплати для ВПО у Харківській області.

Виплати для ВПО у Харківській області залишаються важливим інструментом допомоги для тих, хто через війну був змушений залишити свої домівки, повідомляє Politeka.

Як зазначають у Мінсоцполітики, уряд подовжив терміни соцдопомоги і визначив нові умови для окремих категорій громадян.

У серпні 2025 року завершився попередній шестимісячний період надання виплат для ВПО у Харківській області. Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити програму ще на пів року і встановив уточнені критерії для отримувачів.

Згідно з урядовими документами, кожен переселенець, який відповідає визначеним умовам, може розраховувати на щомісячні надходження. Для дорослих передбачено 2000 грн, а для дітей та осіб з інвалідністю 3000 грн.

Міністерство соціальної політики наголосило, що для найбільш уразливих категорій підтримка зберігається навіть у випадках, коли раніше за процедурою вони втрачали право на фінансування.

Продовження виполат для ВПО в Харківській області здійснюється автоматично. Додатково звертатися тим, хто вже отримував кошти, не потрібно. Порядок для нових заявників залишається визначеним постановами уряду.

Важливо також, що відповідно до наказів Мінреінтеграції переліки територій бойових дій та тимчасово окупованих населених пунктів оновлюються в міру потреби. Це безпосередньо впливає на кількість людей, які мають право на підтримку.

Кого торкнуться зміни

Якщо раніше наявність депозиту понад 100 тисяч грн автоматично позбавляла права на гроші, то тепер для певних категорій це не буде перешкодою.

Йдеться про дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також тих, кого тимчасово влаштували у сім’ї родичів чи до дитячих будинків сімейного типу.

Крім того, якщо непрацююча працездатна особа зареєструвалася у центрі зайнятості або працевлаштувалася, виплата допомоги їй поновлюється з того місяця, коли почала діяти нова зайнятість.

