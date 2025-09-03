В Украине продолжают действовать государственные программы поддержки переселенцев, в том числе предоставляются выплаты для ВПЛ в Харьковской области.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области остаются важным инструментом помощи тем, кто в результате войны был вынужден покинуть свои дома, сообщает Politeka.

Как отмечают в Минсоцполитики, правительство продлило сроки соцподдержки и определило новые условия для отдельных категорий граждан.

В августе 2025 года завершился предыдущий шестимесячный период предоставления выплат для ВПЛ в Харьковской области. Кабинет Министров принял решение продлить программу еще на полгода и установил уточненные критерии для получателей.

Согласно правительственным документам, каждый переселенец, отвечающий определенным условиям, может рассчитывать на ежемесячные поступления. Для взрослых предусмотрено 2000 грн., а для детей и лиц с инвалидностью 3000 грн.

Министерство социальной политики подчеркнуло, что для наиболее уязвимых категорий поддержка сохраняется даже в случаях, когда раньше по процедуре они теряли право на финансирование.

Продолжение выполота для ВПЛ в Харьковской области осуществляется автоматически. Дополнительно обращаться тем, кто уже получал денежные средства, не нужно. Порядок новых заявителей остается определенным постановлениями правительства.

Важно также, что согласно приказам Минреинтеграции перечни территорий боевых действий и временно оккупированных населенных пунктов обновляются по мере надобности. Это оказывает непосредственное влияние на количество людей, имеющих право на поддержку.

Кого коснутся изменения

Если раньше наличие депозита более 100 тысяч грн автоматически лишало права на деньги, то теперь для определенных категорий это не помешает.

Речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без родительской опеки, а также о тех, кого временно устроили в семье родственников или в детские дома семейного типа.

Кроме того, если неработающее трудоспособное лицо зарегистрировалось в центре занятости или трудоустроилось, выплата пособия ему возобновляется с того месяца, когда начала действовать новая занятость.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.