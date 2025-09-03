Розмір такої доплати для пенсіонерів в Харкові чітко визначений і змінюється зі зростанням віку пенсіонера.

Доплати для пенсіонерів в Харкові можна отримати при дотриманні певних умов та відповідності до важливих критеріїв відбору, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Українці, які досягли певного віку, мають право на додаткові виплати до своєї пенсії. Йдеться про так звану «вікову» доплату для пенсіонерів в Харкові, яка напряму залежить від віку людини та є своєрідною підтримкою.

Розмір такої надбавки чітко визначений і змінюється зі зростанням віку пенсіонера. Наприклад, для тих громадян, яким виповнилося від 70 до 74 років, надбавка становить 300 гривень щомісячно. Після досягнення 75-літ і аж до 79 років розмір доплати зростає до 456 гривень. Особи, які перетнули поріг у 80 років, отримують найбільшу надбавку — 570 гривень.

Важливо підкреслити, що пенсіонерам не потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду для оформлення цієї виплати. Усі нарахування здійснюються автоматично в момент, коли особа досягає відповідного віку.

Проте є кілька умов та нюансів, які впливають на отримання доплати для пенсіонерів в Харкові.

По-перше, базовий розмір пенсії не має перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо пенсія вища за цей показник, додаткові нарахування не передбачені.

По-друге, сама дата народження безпосередньо впливає на суму доплати. Якщо пенсіонер народився першого числа місяця, то вже з цього місяця він отримує надбавку у повному обсязі.

А ось ті, хто святкує день народження пізніше, наприклад двадцятого числа, отримають у цьому місяці доплату лише за фактичні дні після досягнення нового вікового рубежу. У такому випадку сума розраховується пропорційно дням, що залишилися до кінця місяця.

Окремої уваги заслуговує ще один важливий момент. Якщо пенсіонер переходить у наступну вікову категорію, наприклад, відзначає 75-річчя, він не отримує одразу всю суму нової надбавки. У такій ситуації відбувається поступове донарахування.

