Размер такой доплаты для пенсионеров в Харькове четко определен и меняется с ростом возраста пенсионера.

Доплаты для пенсионеров в Харькове можно получить при соблюдении определенных условий и соответствия важным критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Украинцы, достигшие определенного возраста, имеют право на дополнительные выплаты к своей пенсии. Речь идет о так называемой «возрастной» доплате для пенсионеров в Харькове, которая напрямую зависит от возраста человека и является своеобразной поддержкой.

Размер такой надбавки четко определен и меняется с ростом возраста. К примеру, для тех граждан, которым исполнилось от 70 до 74 лет, надбавка составляет 300 гривен ежемесячно. По достижении 75-лет и вплоть до 79 лет размер ее растет до 456 гривен. Лица, пересекшие порог в 80 лет, получают наибольшую надбавку - 570 гривен.

Важно подчеркнуть, что украинцам не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд для оформления этой выплаты. Все начисления производятся автоматически в момент, когда лицо достигает соответствующего возраста.

Тем не менее, есть несколько условий и нюансов, которые влияют на получение доплаты для пенсионеров в Харькове.

Во-первых, базовый размер пенсии не должен превышать 10340 гривен 35 копеек. Если она выше этого показателя, дополнительные начисления не предусмотрены.

Во-вторых, сама дата рождения оказывает непосредственное влияние на сумму доплаты. Если человек родился в первый день месяца, то уже с этого месяца он получает надбавку в полном объеме.

А вот те, кто празднует день рождения позже, например, двадцатого числа, получат в этом месяце доплату только за фактические дни после достижения нового возрастного рубежа. В таком случае сумма рассчитывается пропорционально оставшимся дням до конца месяца.

Отдельного внимания заслуживает еще один немаловажный момент. Если пенсионер переходит в следующую возрастную категорию, например отмечает 75-летие, он не получает сразу всю сумму новой надбавки. В такой ситуации происходит постепенное доначисление.

