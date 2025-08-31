Мешканцям варто уважно стежити за ситуацією через можливий дефіцит продуктів у Черкаській області вже зовсім скоро.

Дефіцит продуктів у Черкаській області викликає занепокоєння серед покупців через зміни врожайності овочів, ягід і фруктів, повідомляє Politeka.

Державні прогнози на 2025 рік формувалися з розрахунком на підвищені показники збору зернових, олійних культур та плодово-ягідних продуктів.

Водночас Український клуб аграрного бізнесу переглянув очікування, зосередивши увагу на обсягах картоплі, овочів і ягід. За його інформацією, планується отримати 7,6 млн т овочів (+11,5%), 19,4 млн т картоплі (+10,7%) і 1,8 млн т плодово-ягідних культур (-12,4%). Такі цифри кращі за торішні, коли нестача пропозиції різко підняла вартість продукції.

Проте виробники насіннєвої картоплі прогнозують падіння врожайності на рівні 25–30%. Весняні заморозки та липнева нестабільна погода особливо позначилися на Київській і південних територіях. Розбіжності у підрахунках виникають через те, що близько 90% картоплі вирощується невеликими господарствами й власниками присадибних ділянок, чиї дані рідко включаються до офіційних звітів.

Аналітик Максим Гопка наголошує: площі під цією культурою зменшуються через кліматичні та агрономічні чинники, що напряму впливає на результат.

Ситуація з овочами виглядає більш стійкою. Ринок насичується капустою, морквою, цибулею та буряком, а ціни на деякі позиції нижчі, ніж торік. Фруктовий напрямок зазнав втрат: заморозки пошкодили близько 10% обліпихи, ожина відстає у розвитку, перші ягоди збираються із затримкою. Персикові сади також постраждали, тож зараз 90% асортименту імпортується, про що інформує Green Technology.

Серйозною проблемою залишаються яблука. Минулорічного врожаю вистачило лише до січня у зв'язку з нестачею сховищ, що спричинило підняття ціни понад 100 грн/кг. Координатор EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев зазначає: у 2025 році урожай здатен врівноважити ринок, проте серпнева спека може скоротити підсумкові обсяги збору.

Отже, мешканцям варто уважно стежити за ситуацією через можливий дефіцит продуктів у Черкаській області вже зовсім скоро.

Джерело: Громадське

