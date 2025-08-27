Місцевим мешканцям розповіли про введення обмежень руху транспорту в Черкасах, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Обмеження руху транспорту в Черкасах запроваджують у центрі міста через тимчасові заходи безпеки та ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформує у своєму Телеграм-каналі міський голова, водіям краще планувати маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів і непотрібних незручностей.

Так, обмеження руху транспорту в Черкасах передбачають, що в суботу, 30 серпня, з 9:30 до 12:30 на вулиці Хрещатик буде тимчасово заборонено проїзд.

Користування дорогою заборонять на ділянці між вулицями Святотроїцькою та Небесної Сотні. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міста.

Міський голова у телеграмі закликав водіїв враховувати ці незручності при плануванні власних справ, щоб не втрачати час у заторах і безпечніше пересуватися облцентром.

Окрім цього, нагадаємо, що обмеження руху транспорту в Черкасах будуть діяти і на вулиці Митницькій. Місцевим мешканцям доведеться терпіти незручності до 1 вересня через ремонт ТЕЦ. Автотранспорт не курсуватиме між Надпільною та Благовісною.

Влада просить уважно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах міськради та враховувати всі тимчасові заборони. Це допоможе зберегти час та нерви під час пересування містом.

Раніше ми також писали, що в нашому регіоні надають грошові виплати для пенсіонерів. Держава передбачає компенсації на харчування лише для окремих категорій громадян.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», певні пенсіонери отримують фінансову допомогу на харчування. Детальніше - в статті за посиланням.

