Право на цю грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області мають не всі українці похилого віку.

Держава надає грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області на харчування для окремих категорій громадян, повідомляє Politeka.net.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає надання виплати у вигляді компенсацій за харчування для певних категорій громадян.

Право на цю грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області мають:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також учасники ліквідації інших ядерних аварій, віднесені до категорій 1 або 2;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи, що належать до категорій 1 або 2;

громадяни, які зазнали радіаційного опромінення та мають статус потерпілих категорії 1 або 2.

Як оформити

Подати заяву можна кількома способами:

безпосередньо у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через державний портал «Дія»;

через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад (сільських, селищних, міських) або у ЦНАПах.

До заяви обов’язково додаються:

копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії, а також посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи від радіаційного опромінення (для осіб, віднесених до категорій 1 чи 2);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи ж дані паспорта з відміткою про відмову від отримання такого номера.

Рішення про призначення компенсації ухвалюється у строк до десяти днів з моменту отримання заяви та всіх необхідних документів.

Коли грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: не надається

Грошова допомога може бути відмовлена у таких випадках:

якщо подані документи неповні;

якщо змінилося місце реєстрації заявника;

якщо було скасовано статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії, чи статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення (категорія 1 чи 2).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.