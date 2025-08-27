Право на эту денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области имеют не все пожилые украинцы.

Государство предоставляет денежную помощь пенсионерам в Черкасской области на питание для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.net.

Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" предусматривает предоставление выплаты в виде компенсаций за питание для определенных категорий граждан.

Право на эту денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области имеют:

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участники ликвидации других ядерных происшествий, отнесенные к категориям 1 или 2;

потерпевшие от Чернобыльской катастрофы, относящиеся к категориям 1 или 2;

граждане, подвергшиеся радиационному облучению и имеющие статус пострадавших категории 1 или 2.

Как оформить

Подать заявление можно несколькими способами:

непосредственно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

через государственный портал "Дія;

через уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов (сельских, поселковых, городских) или ЦНАПах.

К заявлению обязательно прилагаются:

копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или другой ядерного происшествия, а также удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (для лиц, отнесенных к группам 1 или 2);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, или данные паспорта с отметкой об отказе от получения такого номера.

Решение о назначении компенсации принимается сроком до десяти дней с момента получения заявления и всех необходимых документов.

Когда денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: не предоставляется

Денежная помощь может быть отказана в следующих случаях:

если представленные документы неполны;

если изменилось место регистрации заявителя;

если был отменен статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии или статус потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (группа 1 или 2).

