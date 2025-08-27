Государство предоставляет денежную помощь пенсионерам в Черкасской области на питание для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.net.
Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" предусматривает предоставление выплаты в виде компенсаций за питание для определенных категорий граждан.
Право на эту денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области имеют:
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участники ликвидации других ядерных происшествий, отнесенные к категориям 1 или 2;
- потерпевшие от Чернобыльской катастрофы, относящиеся к категориям 1 или 2;
- граждане, подвергшиеся радиационному облучению и имеющие статус пострадавших категории 1 или 2.
Как оформить
Подать заявление можно несколькими способами:
- непосредственно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;
- через государственный портал "Дія;
- через уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов (сельских, поселковых, городских) или ЦНАПах.
К заявлению обязательно прилагаются:
- копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или другой ядерного происшествия, а также удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (для лиц, отнесенных к группам 1 или 2);
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, или данные паспорта с отметкой об отказе от получения такого номера.
Решение о назначении компенсации принимается сроком до десяти дней с момента получения заявления и всех необходимых документов.
Когда денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: не предоставляется
Денежная помощь может быть отказана в следующих случаях:
- если представленные документы неполны;
- если изменилось место регистрации заявителя;
- если был отменен статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии или статус потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (группа 1 или 2).
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.