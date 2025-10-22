Местные жители в Днепропетровской области должны учесть обновленный график отключения газа с 23 по 31 октября.

График отключения газа с 23 по 31 октября в Днепропетровской области будет введен из-за плановых ремонтных работ в нескольких населенных пунктах и ​​общинах, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсети", ремонтные мероприятия на газовых сетях оставят без голубого топлива отдельные улицы Днепра, Подгороднего и нескольких территориальных общин.

График отключения газа с 23 по 31 октября в Днепропетровской области предусматривает, что работы производятся для модернизации сетей и подготовки систем к зимнему сезону.

В Днепре 27.10 без снабжения останется жители улицы Рабочей, 18. А в Подгородном с 21.10 до 23.10 будет отсутствовать газоснабжение на Калиновой, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13; Партизанской, 41, 43; Новой, 33, 35.

Кроме того, в Карповской территориальной общине из-за выполнения газоопасных работ временно перекроют голубое топливо для 4 потребителей частного сектора 23.10 с 09:00 до 16:00.

В Первомайской ТГ будет прекращено распределение для 202 потребителей частного сектора и одного коммунально-бытового объекта с 27.10 до 31.100, ежедневно с 8.00 до 16.45.

В Широковской ТГ ограничения также будут касаться 4 домов с 28.10 до 29.10 с 09:00 до 16:00.

Компания отмечает, что график отключения газа с 23 по 31 октября в Днепропетровской области важен для безопасного выполнения работ и подготовки газовых сетей к холодному сезону.

