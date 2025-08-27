Местным жителям рассказали о введении ограничений движения транспорта в Черкассах, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Ограничение движения транспорта в Черкассах вводится в центре города из-за временных мер безопасности и ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как информирует в своем Телеграмм-канале городской голова, водителям лучше планировать маршруты заранее, чтобы избежать пробок и ненужных неудобств.

Так, ограничения движения транспорта в Черкассах предполагают, что в субботу, 30 августа, с 9.30 до 12.30 на улице Крещатик будет временно запрещен проезд.

Использование дороги запретят на участке между улицами Святотроицкой и Небесной Сотни. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета города.

Мэр в телеграмме призвал водителей учитывать эти неудобства при планировании собственных дел, чтобы не терять время в пробках и безопаснее передвигаться по облцентру.

Кроме того, напомним, что ограничения движения транспорта в Черкассах будут действовать и на улице Мытницкой. Местным жителям придется испытывать неудобства до 1 сентября из-за ремонта ТЭЦ. Автотранспорт не будет курсировать между Надпольной и Благовестной.

Власти просят внимательно следить за обновлением на официальных ресурсах горсовета и учитывать все временные запреты. Это поможет сохранить время и нервы во время передвижения по городу.

Ранее мы также писали, что в нашем регионе предоставляются денежные выплаты для пенсионеров. Государство предусматривает компенсацию на питание только для отдельных категорий граждан.

Согласно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», некоторые пенсионеры получают финансовую помощь на питание. Подробнее - в статье по ссылке.

