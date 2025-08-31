Жителям следует внимательно следить за ситуацией из-за возможного дефицита продуктов в Черкасской области уже совсем скоро.

Дефицит продуктов в Черкасской области вызывает беспокойство среди покупателей из-за изменения урожайности овощей, ягод и фруктов, сообщает Politeka.

Государственные прогнозы на 2025 год формировались с расчетом на повышенные показатели сбора зерновых, масличных культур и плодово-ягодных продуктов.

В то же время, Украинский клуб аграрного бизнеса пересмотрел ожидания, сосредоточив внимание на объемах картофеля, овощей и ягод. По его информации, планируется получить 7,6 млн т овощей (+11,5%), 19,4 млн т картофеля (+10,7%) и 1,8 млн т плодово-ягодных культур (-12,4%). Такие цифры лучше прошлогодних, когда недостаток предложения резко поднял стоимость продукции.

Однако производители семенного картофеля прогнозируют падение урожайности на уровне 25-30%. Весенние заморозки и нестабильная июльская погода особенно отразились на Киевской и южных территориях. Разногласия в подсчетах возникают из-за того, что около 90% картофеля выращивается небольшими хозяйствами и владельцами приусадебных участков, чьи данные редко включаются в официальные отчеты.

Аналитик Максим Гопка отмечает: площади под этой культурой уменьшаются из-за климатических и агрономических факторов, что напрямую влияет на результат.

Ситуация с овощами смотрится более устойчивой. Рынок насыщается капустой, морковью, луком и свеклой, а цены на некоторые позиции ниже, чем в прошлом. Фруктовое направление понесло потери: заморозки повредили около 10% облепихи, ежевика отстает в развитии, первые ягоды собираются с задержкой. Персиковые сады также пострадали, и сейчас 90% ассортимента импортируется, о чем информирует Green Technology.

Серьезной проблемой остаются яблоки. Прошлогоднего урожая хватило лишь до января в связи с нехваткой хранилищ, что повлекло за собой повышение цены более 100 грн/кг. Координатор EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отмечает, что в 2025 году урожай способен уравновесить рынок, однако августовская жара может сократить итоговые объемы сбора.

Следовательно, жителям следует внимательно следить за ситуацией из-за возможного дефицита продуктов в Черкасской области уже совсем скоро.

Источник: Громадське

