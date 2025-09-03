Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі залишаються доступними.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі можна отримати завдяки гуманітарному центру «Гостинна Хата», повідомляє Politeka.

Допомога надається тим, хто змушений залишити власні домівки або опинився у складних життєвих обставинах.

Тут розпочали роботу з перших днів повномасштабного вторгнення та став місцем підтримки для внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших вразливих громадян. Тут не лише надають необхідні речі, а й вислуховують та консультують, створюючи атмосферу безпеки та турботи.

У «Гостинній Хаті» відвідувачі можуть отримати різноманітну допомогу: продукти харчування тривалого зберігання та свіжі, предмети гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію, кухонне приладдя і техніку, текстильні вироби для дому, дитячі товари та іграшки. Також центр пропонує підтримку психологів і консультантів, що допомагає подолати стрес і адаптуватися до нового життя.

Набори роздають не щодня, а графік видачі та інформацію про нові партії організація регулярно оновлює у соціальних мережах. Отже, «Гостинна Хата» забезпечує системну підтримку переселенців та пенсіонерів в Одесі, надаючи не лише матеріальні речі, а й емоційну допомогу.

Мета роботи центру – допомогти людям у складних обставинах з базовими потребами, полегшити повсякденне життя та створити умови для безпечного та гідного існування в місті. Кожен, хто потребує підтримки, може звернутися до центру і отримати необхідні товари та консультації фахівців.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі залишаються доступними.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.