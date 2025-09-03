Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе остаются доступными.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе можно получить благодаря гуманитарному центру «Гостинна Хата», сообщает Politeka.

Помощь оказывается тем, кто вынужден покинуть собственные дома или оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Здесь начали работу с первых дней полномасштабного вторжения и стали местом поддержки для внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, людей с инвалидностью и других уязвимых граждан. Здесь не только предоставляют необходимые вещи, но и выслушивают и консультируют, создавая атмосферу безопасности и заботы.

В «Гостинна Хата» посетители могут получить разнообразную помощь: продукты питания длительного хранения и свежие, предметы гигиены для взрослых и детей, бытовую химию, кухонные принадлежности и технику, текстильные изделия для дома, детские товары и игрушки. Также центр предлагает поддержку психологов и консультантов, помогающих преодолеть стресс и адаптироваться к новой жизни.

Наборы раздают не каждый день, а график выдачи и информацию о новых партиях организация регулярно обновляет в социальных сетях. Итак, «Гостинна Хата» обеспечивает системную поддержку переселенцев и пенсионеров в Одессе, оказывая не только материальные вещи, но и эмоциональную помощь.

Цель работы центра – помочь людям в сложных обстоятельствах с базовыми потребностями, облегчить повседневную жизнь и создать условия для безопасного и достойного существования в городе. Каждый, кто нуждается в поддержке, может обратиться в центр и получить необходимые товары и консультации специалистов.

