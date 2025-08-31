Графік відключень світла на тиждень з 1 по 7 вересня в Сумській області дозволяє ефективно виконувати необхідні технічні роботи та попереджує аварійні ситуації.

У Сумській області оприлюднили графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 вересня, який охоплює низку населених пунктів Недригайлівської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Недригайлівської громади.

2 вересня з 08:00 до 16:00 світла не буде у селі Велика Діброва по вулиці Велика Діброва (10,11,12,13,14,14А,17,2,21,22,24,26,29,31,32,35,4,42,48,6,7,9) та у селі Сакуниха по вулиці Вишнева (1,19,24,26,27,28,29,3,30,34,4,40,42,43,44,45,46,48,50,54,6,60,68,70,76,82,88,9,90). Причиною вимкнень є виконання ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі.

Наступного дня, 3 вересня, тимчасові відключення електропостачання відбудуться у селах:

Горькове (Вишнева 1,11,12,13,14,164,18,19,20,23,24,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,3Г,4,40,42,43,7,8,9), Мелешківка (вул. Веселий Поділ 12,14,15,2,20,21,25,27,3,31,35,37,4,6,7,8,9; вул. Вигонянщина 15,17,19,2,23,25,29,3,35,39,41,43,45,7; Молодіжна 1,12,14,16,18,20,24,26,28,30; Юрківщина 1,10,11,13,17,18,19,1Г,27,3,31,39,4,5,6,7Г), Пушкарщина (вул. Яблунева 12,16,18,26,28,36,38,44,46,56,8) та Червона Слобода (Велика Новоселиця, Духанівка, Каштанова, Мала Новоселиця, Новоселиця, Село, Хорол).

Причиною знеструмлень 3 числа є виконання ремонту на обладнанні підстанцій, РП, ТП та КТП. Планові роботи забезпечують безпечне функціонування електромереж та підтримку стабільності енергопостачання у громаді.

АТ "Сумиобленерго" приносить вибачення за тимчасові незручності та радить мешканцям заздалегідь планувати користування електроприладами під час проведення ремонтів.

Графік відключень світла на тиждень з 1 по 7 вересня в Сумській області дозволяє ефективно виконувати необхідні технічні роботи та попереджує аварійні ситуації, забезпечуючи надійну роботу електромереж для усіх жителів Недригайлівської громади.

