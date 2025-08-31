График отключений света в неделю с 1 по 7 сентября в Сумской области позволяет эффективно выполнять необходимые технические работы и предотвращает аварийные ситуации.

В Сумской области обнародован график отключения света на неделю с 1 по 7 сентября, охватывающий ряд населенных пунктов Недригайловской общины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Недригайловской общины.

2 сентября с 08:00 до 16:00 будет отсутствовать электроэнергия в селе Великая Диброва по ул. Великой Дибровой (номера домов 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 2, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 35, 4, 42, 48, 6, 7, 9) и в селе Сакуниха по ул. Вишневой (номера домов 1, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 6, 60, 68, 70, 76, 82, 88, 9, 90). Причина отключений – проведение ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи.

На следующий день, 3 сентября, временные отключения электроснабжения состоятся в селах:

Горьково (Вишнева 1,11,12,13,14,164,18,19,20,23,24,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,3Г,4,40,42,43,7,8,9), Мелешковка (ул.Веселый Подол. 12,14,15,2,20,21,25,27,3,31,35,37,4,6,7,8,9 ул.Выгонянщина 15,17,19,2,23,25,29,3,35,39,41,43,45,7; 1,12,14,16,18,20,24,26,28,30; 1,10,11,13,17,18,19,1Г,27,3,31,39,4,5,6,7Г), Пушкарщина (12,16,18,26,28,36,38,44,46,56,8 ул. Яблунева) и Червона Слобода (Большая Новоселица, Духановка, Каштанова, Малая Новоселица, Новоселица, Село, Хорол).

Причиной обесточений 3-го числа является выполнение ремонта на оборудовании подстанций, РП, ТП и КТП. Плановые работы обеспечивают безопасное функционирование электросетей и поддержание стабильности энергоснабжения.

АО "Сумыоблэнерго" приносит извинения за временные неудобства и советует жителям заранее планировать использование электроприборов во время проведения ремонтов.

График отключений света в неделю с 1 по 7 сентября в Сумской области позволяет эффективно выполнять необходимые технические работы и предупреждает аварийные ситуации, обеспечивая надежную работу электросетей для всех жителей села Недригайлов.

