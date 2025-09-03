Основним чинником такого подорожчання та дефіциту продуктів у Кривому Розі називають збільшення витрат на пальне.

За прогнозами експертів, вартість звичайного пшеничного буханець може зрости до 55 гривень, що складає приблизно 20–25% від поточної ціни. Основним чинником такого подорожчання та дефіциту продуктів у Кривому Розі: називають збільшення витрат на пальне, яке безпосередньо впливає на логістику — як перевезення сировини, так і готової продукції, що надходить до магазинів.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснює: хоча Україна має власну пшеницю та потужності для виробництва хліба, фактор витрат на пальне залишається ключовим у формуванні ціни на продукцію хлібопекарської галузі. Зростання цін на пальне, за його словами, поступово, але суттєво відображається на кінцевій вартості хлібобулочних виробів.

Додаткову загрозу для стабільності цін створюють форс-мажорні обставини, зокрема руйнування хлібозаводів або інфраструктури через ракетні атаки російської федерації. Такі випадки можуть призвести до дефіциту продуктів у Кривому Розі на ринку та ще більшого подорожчання.

Станом на початок серпня 2025 року середні ціни на хліб у магазинах України виглядають таким чином:

450 грамів батона «Рум’янець» нарізного — 27,90 грн;

пшеничний хліб масою 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн за упаковку;

300 грамів житнього «Бородинського» — 44,90 гривень.

Якщо ціни зростуть до 55 гривень, це означатиме суттєве підвищення витрат для українських споживачів, особливо для родин з обмеженим бюджетом. Подорожчання хліба стане відчутним сигналом для всіх, хто щодня купує хліб, і може вплинути на загальний рівень споживчих витрат у країні.

Джерело: AgroWeek.

