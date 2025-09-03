Вже в найближчі місяці споживачі можуть відчути відчутне підвищення цін на хліб, через можливий дефіцит продуктів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо про що відомо.
За прогнозами експертів, вартість звичайного пшеничного буханець може зрости до 55 гривень, що складає приблизно 20–25% від поточної ціни. Основним чинником такого подорожчання та дефіциту продуктів у Кривому Розі: називають збільшення витрат на пальне, яке безпосередньо впливає на логістику — як перевезення сировини, так і готової продукції, що надходить до магазинів.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснює: хоча Україна має власну пшеницю та потужності для виробництва хліба, фактор витрат на пальне залишається ключовим у формуванні ціни на продукцію хлібопекарської галузі. Зростання цін на пальне, за його словами, поступово, але суттєво відображається на кінцевій вартості хлібобулочних виробів.
Додаткову загрозу для стабільності цін створюють форс-мажорні обставини, зокрема руйнування хлібозаводів або інфраструктури через ракетні атаки російської федерації. Такі випадки можуть призвести до дефіциту продуктів у Кривому Розі на ринку та ще більшого подорожчання.
Станом на початок серпня 2025 року середні ціни на хліб у магазинах України виглядають таким чином:
- 450 грамів батона «Рум’янець» нарізного — 27,90 грн;
- пшеничний хліб масою 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн за упаковку;
- 300 грамів житнього «Бородинського» — 44,90 гривень.
Якщо ціни зростуть до 55 гривень, це означатиме суттєве підвищення витрат для українських споживачів, особливо для родин з обмеженим бюджетом. Подорожчання хліба стане відчутним сигналом для всіх, хто щодня купує хліб, і може вплинути на загальний рівень споживчих витрат у країні.
Джерело: AgroWeek.
