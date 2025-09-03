Основным фактором такого удорожания и дефицита продуктов в Кривом Роге называют увеличение расходов на топливо.

Уже в ближайшие месяцы потребители могут ощутить ощутимое повышение цен на хлеб из-за возможного дефицита продуктов в Кривом Роге, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о чем известно.

По прогнозам экспертов, стоимость обычной пшеничной буханки может вырасти до 55 гривен, что составляет примерно 20–25% от текущей стоимости. Основным фактором такого подорожания и дефицита продуктов в Кривом Роге: называют увеличение расходов на топливо, непосредственно влияющее на логистику — как перевозка сырья, так и готовой продукции, поступающей в магазины.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс объясняет: хотя Украина имеет собственную пшеницу и мощности для производства хлеба, фактор затрат на топливо остается ключевым в формировании цены на продукцию хлебопекарной отрасли. Рост ценники на горючее, по его словам, постепенно, но существенно отражается на конечной стоимости хлебобулочных изделий.

Дополнительную угрозу для стабильности цен создают форс-мажорные обстоятельства, в том числе разрушение хлебозаводов или инфраструктуры из-за ракетных атак российской федерации. Такие случаи могут привести к дефициту продуктов в Кривом Роге на рынке и еще большему удорожанию.

По состоянию на начало августа 2025 средние цены на хлеб в магазинах Украины выглядят следующим образом:

450 граммов батона «Румьянец» нарезного – 27,90 грн;

пшеничный массой 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн за упаковку;

300 граммов ржаного «Бородинского» – 44,90 гривен.

Если стоимость вырастет до 55 гривен, это означает существенное повышение расходов для украинских потребителей, особенно для семей с ограниченным бюджетом. Подорожание дорожание станет ощутимым сигналом для всех, кто ежедневно покупает хлеб и может повлиять на общий уровень потребительских расходов в стране.

Источник: AgroWeek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.