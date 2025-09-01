Усі ці чинники формують картину ринку, створюючи ризики для стабільності, серед яких і дефіцит продуктів у Вінницькій області.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області цього року став однією з найактуальніших тем через складний аграрний сезон, повідомляє Politeka.

Весняні заморозки пошкодили великі площі посівів, змушуючи фермерів пересівати культури. Додаткові труднощі виникли після сильних злив і граду, які значно ускладнили роботу аграріїв.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, урожай пшениці нинішнього року буде найнижчим за останнє десятиліття. Якщо торік погодні умови ще дозволяли зберегти показники, то тепер втрати стали масштабними. Саме це підштовхнуло вартість зерна вгору: з початку липня ціна зросла з менш ніж 8 тисяч до майже 9 тисяч гривень за тонну. При цьому прогнозується скорочення експортного потенціалу приблизно до 15 мільйонів тонн.

Внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном і хлібобулочними виробами, однак середньорічне подорожчання може сягнути 25%. Початкові очікування щодо кукурудзи були оптимістичними, адже її висівали пізніше, але негода внесла свої корективи. Експортні обсяги скоротяться до 24 мільйонів тонн, а нинішня ціна становить близько 9600 гривень за тонну. Подібна динаміка характерна також для ячменю та інших культур.

Водночас активізувався експорт олії, а сировина для її виготовлення подорожчала. Усередині країни значних змін не очікується, можливі лише коливання під час сезону консервацій. Фермери намагаються швидко продати сою й ріпак, побоюючись запровадження мит. Липневий експорт сої зріс на третину, що також впливає на ринок.

Овочі поки залишаються відносно стабільними за ціною, однак восени можливе подорожчання через проблеми з робочою силою та пошкодження посівів. Усі ці чинники формують картину ринку, створюючи ризики для стабільності, серед яких і дефіцит продуктів у Вінницькій області.

Джерело: Новини.LIVE

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про нову систему оплати проїзду.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги: за що доводиться платити більше.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: кому готуватися до удару по гаманцю.