У Сумській області продовжують працювати над тим, щоб пенсіонери та інші вразливі категорії могли отримати гуманітарну допомогу.

Наразі в Сумській області діє програма, у межах якої надається гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці Соціального захисту міста Суми, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області включає будівництво модульного містечка.

Воно створюється спеціально для внутрішньо переміщених осіб та родин, чиї домівки постраждали від обстрілів або надзвичайних ситуацій. Поселення у такі тимчасові будівлі визначає Департамент соціального захисту, який бере на себе облік потреб мешканців громади.

Щоб потрапити до списку тих, хто може отримати місце у модульному містечку, потрібно подати заяву встановленого зразка. Прийом документів здійснюється у Департаменті соціального захисту населення міської ради за адресою місто Суми, вулиця Харківська, 35. Прийом проводиться у громадській приймальні, робоче місце № 15.

Для оформлення заяви обов’язково слід підготувати паспортні дані, ідентифікаційний код, а також довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо документи є не лише у заявника, а й у членів його сім’ї, їх також потрібно додати. Це важливо, оскільки облік проводиться максимально точно.

Модульні містечка у громаді розглядають як перший крок до стабільності для тих, хто втратив житло. Люди мають змогу знайти тимчасовий прихисток і відчути, що громада про них дбає.

У фокусі уваги залишаються найвразливіші категорії, серед яких і люди старшого віку. Саме для них гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області стає справжнім колом порятунку.

Для отримання додаткових роз’яснень мешканці можуть звертатися за телефоном (0542) 787-147. Це дозволить дізнатися деталі щодо процедури та умов реєстрації.

