В Сумской области продолжают работать над тем, чтобы пенсионеры и другие уязвимые категории могли получить гуманитарную помощь.

В Сумской области действует программа, в рамках которой предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице Социальной защиты города Сумы, гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области включает строительство модульного городка.

Оно создается специально для внутренне перемещенных лиц и семей, чьи дома пострадали от обстрелов или чрезвычайных ситуаций. Поселение в такие временные здания определяет Департамент социальной защиты, принимающий учет потребностей жителей общины.

Чтобы попасть в список тех, кто может получить место в модульном городке, необходимо подать заявление установленного образца. Прием документов осуществляется в Департаменте социальной защиты населения городского совета по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35. Прием проводится в общественной приемной, рабочее место № 15.

Для оформления заявления обязательно следует подготовить паспортные данные, идентификационный код, а также справку внутри перемещенного лица. Если документы имеются не только у заявителя, но и у членов его семьи, их нужно добавить. Это важно, поскольку учет производится максимально точно.

Модульные городки в общине рассматривают как первый шаг к стабильности для потерявших жилье. Люди могут найти временное убежище и почувствовать, что община о них заботится.

В фокусе внимания остаются самые уязвимые категории, среди которых и люди постарше. Именно для них гуманитарная помощь для пенсионеров Сумской области становится настоящим кругом спасения.

Для получения дополнительных разъяснений жители могут обращаться по телефону (0542) 787-147. Это позволит узнать детали процедуры и условий регистрации.

