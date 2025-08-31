Здійснюється масштабна роздача індивідуальних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області

Безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області можна отримати у благодійному фонді "Карітас України", проте варто знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті фонду.

Щоб охопити потребуючих навіть у найвіддаленіших населених пунктах, Карітас України організовує виїзди мобільних груп. Такі виїзні команди надають весь спектр послуг, який доступний у міських хабах. Люди можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області, гігієнічні набори, зареєструватися на грошову допомогу, звернутися до юриста, психолога, кризового менеджера або кейс-менеджера. Особливо цінною така форма роботи є для прифронтових громад, де гуманітарні виклики найгостріші.

Продуктова безпека

Карітас організовує гаряче харчування для тимчасово переміщених осіб, створюючи кухні, благодійні їдальні та системи доставки гарячих обідів у місцях колективного проживання. Крім цього, здійснюється масштабна роздача індивідуальних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області. Особлива увага приділяється потребам дітей — родини з немовлятами та малюками отримують спеціальне дитяче харчування.

Забезпечення водою, санітарія та гігієна

Ще один пріоритетний напрямок роботи Карітасу — відновлення водопостачання та підтримка гігієнічних умов у громадах, особливо в тих, що постраждали від бойових дій або були звільнені від окупації. Загалом організація вже надала понад один мільйон двісті п’ятдесят тисяч послуг у сфері води, санітарії та гігієни.

Етап екстреного реагування включає:

Забезпечення постраждалих питною водою у пляшках та за допомогою автоцистерн

Облаштування і підтримка колективних точок доступу до чистої води

Надання грошової допомоги на закупівлю гігієнічних засобів

Роздача гігієнічних наборів для дорослих, дітей і людей з інвалідністю

