Чтобы охватить нуждающихся даже в отдаленных населенных пунктах, Каритас Украины организует выезды мобильных групп. Такие выездные команды предоставляют весь спектр услуг, доступный в городских хабах. Люди могут получить бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области, гигиенические наборы, зарегистрироваться на денежную помощь, обратиться к юристу, психологу, кризисному менеджеру или кейс-менеджеру. Особенно ценна такая форма работы для прифронтовых общин, где наиболее острые гуманитарные вызовы.

Продуктовая безопасность

Каритас организует горячее питание для временно перемещенных лиц, создавая кухни, благотворительные столовые и системы доставки горячих обедов в местах коллективного проживания. Кроме того, осуществляется масштабная раздача индивидуальных наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаеве и области. Особое внимание уделяется потребностям детей – семьи с младенцами и малышами получают специальное детское питание.

Обеспечение водой, санитария и гигиена

Еще одно приоритетное направление работы Каритаса — восстановление водоснабжения и поддержка гигиенических условий в общинах, особенно в пострадавших от боевых действий или освобожденных от оккупации. В общей сложности организация уже предоставила более одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч услуг в сфере воды, санитарии и гигиены.

Этап экстренного реагирования включает:

Обеспечение пострадавших питьевой водой в бутылках и с помощью автоцистерн

Обустройство и поддержка коллективных точек доступа к чистой воде

Предоставление денежной помощи на закупку гигиенических средств

Раздача гигиенических наборов для взрослых, детей и людей с инвалидностью

