Розміри доплати для пенсіонерів у Харківській області з 1 вересня визначено залежно від виду надбавки.

Деяким літнім українцям збільшать розмір виплат, завдяки доплатам для пенсіонерів у Харківській області з 1 вересня, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали у ПФУ.

Із вересня 2025 року на українських пенсіонерів чекають додаткові надбавки. Вони передбачені для громадян віком від 70 років, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Розміри доплати для пенсіонерів у Харківській області з 1 вересня визначено залежно від вікової категорії:

з 70 до 74 р. — 300 гривень щомісяця;

з 75 до 79 р. — 456 гривень;

з 80 років і старше — 570 гривень.

Жодних заяв подавати не потрібно: усі нарахування здійснюються автоматично та додаються до основної пенсії.

Окремі доплати для пенсіонерів у Харківській області з 1 вересня передбачені для самотніх пенсіонерів від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Щоб оформити таку допомогу, необхідно подати до Пенсійного фонду:

медичний висновок лікарської комісії,

документ про склад сім’ї,

підтвердження відсутності працездатних родичів,

заяву за встановленою формою.

Право на надбавку мають і почесні донори. Якщо людина безоплатно здала 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми, їй нараховується щомісячна доплата у розмірі 10% прожиткового мінімуму. У 2025 році це становить 292 грн.

Ще одна категорія одержувачів допомоги — пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. Вони отримують по 150 грн на кожну дитину щомісяця. Доплата надається за таких умов:

пенсіонер одержує виплати за віком, інвалідністю чи вислугою років,

не працює та не займається підприємницькою діяльністю.

Ця підтримка діє до досягнення дитиною 18 років. Якщо ж пенсіонер починає працювати або відкриває власну справу, він зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд — у такому випадку виплати припиняються.

