Деяким літнім українцям збільшать розмір виплат, завдяки доплатам для пенсіонерів у Харківській області з 1 вересня, повідомляє Politeka.net.
Про це нагадали у ПФУ.
Із вересня 2025 року на українських пенсіонерів чекають додаткові надбавки. Вони передбачені для громадян віком від 70 років, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.
Розміри доплати для пенсіонерів у Харківській області з 1 вересня визначено залежно від вікової категорії:
- з 70 до 74 р. — 300 гривень щомісяця;
- з 75 до 79 р. — 456 гривень;
- з 80 років і старше — 570 гривень.
Жодних заяв подавати не потрібно: усі нарахування здійснюються автоматично та додаються до основної пенсії.
Окремі доплати для пенсіонерів у Харківській області з 1 вересня передбачені для самотніх пенсіонерів від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Щоб оформити таку допомогу, необхідно подати до Пенсійного фонду:
- медичний висновок лікарської комісії,
- документ про склад сім’ї,
- підтвердження відсутності працездатних родичів,
- заяву за встановленою формою.
Право на надбавку мають і почесні донори. Якщо людина безоплатно здала 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми, їй нараховується щомісячна доплата у розмірі 10% прожиткового мінімуму. У 2025 році це становить 292 грн.
Ще одна категорія одержувачів допомоги — пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. Вони отримують по 150 грн на кожну дитину щомісяця. Доплата надається за таких умов:
- пенсіонер одержує виплати за віком, інвалідністю чи вислугою років,
- не працює та не займається підприємницькою діяльністю.
Ця підтримка діє до досягнення дитиною 18 років. Якщо ж пенсіонер починає працювати або відкриває власну справу, він зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд — у такому випадку виплати припиняються.
