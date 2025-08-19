Розмір грошової допомоги у Харкові та інших регіонах України залежатиме від ступеня потреби.

У найближчий час українці зможуть розраховувати на підвищені грошову допомогу в Харкові та інших регіонах України в розмірі до 4 000 гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в рішенні Кабміну.

Уряд уже визначив умови отримання виплат та коло осіб, які мають право на таку допомогу. Експерти наголошують, що деякі категорії громадян фактично гарантовано потраплять до списків отримувачів.

Відповідно до нового рішення Кабінету Міністрів, відтепер збільшується розмір щомісячних компенсацій для людей, які отримали виробничі травми або професійні захворювання, і через це потребують постійного догляду, медичної допомоги чи забезпечення спеціальними медичними виробами.

Розмір грошової допомоги в Харкові та інших регіонах України залежатиме від ступеня потреби постраждалої особи у медичному та побутовому забезпеченні:

4 000 гривень призначатимуть тим, хто потребує спеціального медичного нагляду та одночасно забезпечення необхідними ліками або медичними виробами. Це найвищий рівень допомоги, розрахований на людей у найважчому стані, які потребують комплексної підтримки.

2 000 гривень виплачуватимуть у випадках, коли необхідні постійний сторонній нагляд та медичне забезпечення, але обсяг спеціалізованих процедур менший, ніж у першій категорії.

1 333 гривень отримає людина, якщо її стан вимагає побутового догляду та забезпечення базовими медичними засобами.

800 грн надаватимуть у випадках, коли необхідні санітарно-гігієнічні засоби та медикаменти або окремі медичні вироби, без потреби у постійному сторонньому догляді.

В уряді підкреслюють, що грошова допомога в Харкові спрямована на зменшення фінансового навантаження на сім’ї, які змушені щомісяця витрачати значні суми на догляд за близькими, що живуть із наслідками важких травм або хронічних професійних хвороб.

