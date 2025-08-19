Размер денежной помощи в Харькове и других регионах Украины будет зависеть от степени необходимости.

В ближайшее время украинцы смогут рассчитывать на повышенную денежную помощь в Харькове и других регионах Украины в размере до 4 000 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Кабмина.

Правительство уже определило условия получения выплат и круг лиц, имеющих право на такую поддержку. Эксперты отмечают, что некоторые категории граждан фактически гарантированно попадут в списки получателей.

Согласно новому решению Кабинета Министров, теперь увеличивается размер ежемесячных компенсаций для людей, получивших производственные травмы или профессиональные заболевания, и поэтому нуждаются в постоянном уходе, докторской поддержки или обеспечении специальными докторскими изделиями.

Размер денежной помощи в Харькове и других регионах Украины будет зависеть от степени потребности пострадавшего в докторском и бытовом обеспечении:

4 000 гривен будут назначаться тем, кто нуждается в специальном докторском надзоре и одновременно обеспечении необходимыми лекарствами или медицинскими изделиями. Это самый высокий уровень помощи, рассчитанный на людей в самом тяжелом состоянии, нуждающихся в комплексной поддержке.

2 000 гривен будут выплачиваться в случаях, когда необходимы постоянный посторонний надзор и медицинское обеспечение, но объем специализированных процедур меньше, чем в первой категории.

1333 гривен получит человек, если его состояние требует бытового ухода и обеспечения базовыми медицинскими средствами.

800 грн будут предоставлять в случаях, когда необходимы санитарно-гигиенические средства и медикаменты или отдельные медицинские изделия, без необходимости постоянного ухода.

В правительстве подчеркивают, что денежная помощь в Харькове направлена на уменьшение финансовой нагрузки на семьи, которые вынуждены ежемесячно тратить значительные суммы по уходу за близкими, живущими с последствиями тяжелых травм или хронических профессиональных болезней.

