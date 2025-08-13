Стало відомо, що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області в рамках проєкту.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надає благодійна організація "Карітас" в рамках нового проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду у Фейсбук.

Карітас України спільно з Карітасом Харків розпочали реалізацію важливого соціального проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні». Основною метою цього проєкту є надання комплексної підтримки внутрішньо переміщеним особам та домогосподарствам, які зазнали негативних наслідків війни. Проєкт створений для того, щоб допомогти вразливим групам населення отримати необхідну психологічну, соціальну та матеріальну підтримку у безпечний і структурований спосіб.

Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області в рамках проєкту:

Індивідуальний супровід кризовими менеджерами. Кожен учасник проєкту отримує персоналізовану підтримку: від психосоціальної допомоги та консультацій до перенаправлення до інших організацій, якщо це необхідно для вирішення конкретних проблем. Спеціалісти працюють з людьми, які опинилися у кризових ситуаціях, забезпечують безпечний доступ до соціальних і медичних послуг та допомагають у відновленні життєвих ресурсів.

Групові заходи в громадах. Для різних категорій населення організовуються освітні та культурні активності. Це включає психоедукаційні сесії, майстер-класи, спортивні та культурні події, спрямовані на відновлення соціальної активності та психологічного благополуччя. Заходи проводяться для жінок, молоді та людей похилого віку, аби створити безпечний простір для спілкування, навчання та інтеграції в громаду.

Критерії відбору для отримання:

Особи з інвалідністю чи члени домогосподарства, де є особа з інвалідністю.

Особи з важким захворюванням чи члени домогосподарства, де є людина з важким захворюванням.

Самотні люди похилого віку (60+) чи домогосподарства, що складаються з двох літніх людей (60+) без підтримки рідних.

Самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей.

Багатодітні родини, у яких є троє чи більше неповнолітніх дітей.

Вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Послуги захисту та додаткові можливості:

Проєкт також надає доступ до послуг юридичної та правової допомоги, кризового менеджменту та інтеграційних заходів у громадах. Скористатися цими послугами можуть:

Особи без постійного джерела доходу.

Люди, які постраждали від насильства.

Особи, що втратили документи внаслідок війни.

Люди без постійного місця проживання.

Особи, які не зареєстровані в системі соціальних послуг або не отримують допомогу з певних причин.

Навіть ті, хто не відповідає вказаним критеріям вразливості, можуть брати участь у інтеграційних заходах, адже участь у них не обмежується критеріями відбору гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області.

