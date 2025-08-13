Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надає благодійна організація "Карітас" в рамках нового проєкту, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сторінці фонду у Фейсбук.
Карітас України спільно з Карітасом Харків розпочали реалізацію важливого соціального проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні». Основною метою цього проєкту є надання комплексної підтримки внутрішньо переміщеним особам та домогосподарствам, які зазнали негативних наслідків війни. Проєкт створений для того, щоб допомогти вразливим групам населення отримати необхідну психологічну, соціальну та матеріальну підтримку у безпечний і структурований спосіб.
Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області в рамках проєкту:
- Індивідуальний супровід кризовими менеджерами. Кожен учасник проєкту отримує персоналізовану підтримку: від психосоціальної допомоги та консультацій до перенаправлення до інших організацій, якщо це необхідно для вирішення конкретних проблем. Спеціалісти працюють з людьми, які опинилися у кризових ситуаціях, забезпечують безпечний доступ до соціальних і медичних послуг та допомагають у відновленні життєвих ресурсів.
- Групові заходи в громадах. Для різних категорій населення організовуються освітні та культурні активності. Це включає психоедукаційні сесії, майстер-класи, спортивні та культурні події, спрямовані на відновлення соціальної активності та психологічного благополуччя. Заходи проводяться для жінок, молоді та людей похилого віку, аби створити безпечний простір для спілкування, навчання та інтеграції в громаду.
Критерії відбору для отримання:
- Особи з інвалідністю чи члени домогосподарства, де є особа з інвалідністю.
- Особи з важким захворюванням чи члени домогосподарства, де є людина з важким захворюванням.
- Самотні люди похилого віку (60+) чи домогосподарства, що складаються з двох літніх людей (60+) без підтримки рідних.
- Самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей.
- Багатодітні родини, у яких є троє чи більше неповнолітніх дітей.
- Вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.
Послуги захисту та додаткові можливості:
Проєкт також надає доступ до послуг юридичної та правової допомоги, кризового менеджменту та інтеграційних заходів у громадах. Скористатися цими послугами можуть:
- Особи без постійного джерела доходу.
- Люди, які постраждали від насильства.
- Особи, що втратили документи внаслідок війни.
- Люди без постійного місця проживання.
- Особи, які не зареєстровані в системі соціальних послуг або не отримують допомогу з певних причин.
Навіть ті, хто не відповідає вказаним критеріям вразливості, можуть брати участь у інтеграційних заходах, адже участь у них не обмежується критеріями відбору гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області.
