Стало известно, что предусматривает гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области в рамках проекта.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывает благотворительная организация "Каритас" в рамках нового проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.

Каритас Украины совместно с Каритасом Харьков приступили к реализации важного социального проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине». Основной целью этого проекта является оказание комплексной поддержки внутренне перемещенным лицам и домохозяйствам, подвергшимся негативным последствиям войны. Он создан для того, чтобы помочь уязвимым группам населения получить необходимую психологическую, социальную и материальную поддержку безопасным и структурированным способом.

Что предусматривает гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области в рамках его:

Индивидуальное сопровождение кризисными менеджерами. Каждый участник проекта получает персональную поддержку: от психосоциальной помощи и консультаций до перенаправления в другие организации, если это необходимо для решения конкретных проблем. Специалисты работают с людьми, которые оказались в кризисных ситуациях, обеспечивают безопасный доступ к социальным и медицинским услугам и помогают в восстановлении жизненных ресурсов.

Каждый участник проекта получает персональную поддержку: от психосоциальной помощи и консультаций до перенаправления в другие организации, если это необходимо для решения конкретных проблем. Специалисты работают с людьми, которые оказались в кризисных ситуациях, обеспечивают безопасный доступ к социальным и медицинским услугам и помогают в восстановлении жизненных ресурсов. Групповые мероприятия в общинах. Для разных категорий населения организуются образовательные и культурные активности. Это включает в себя психоэдукационные сессии, мастер-классы, спортивные и культурные события, направленные на восстановление социальной активности и психологического благополучия. Мероприятия проводятся для женщин, молодежи и пожилых людей, чтобы создать безопасное пространство для общения, обучения и интеграции в общину.

Критерии отбора для получения:

Лица с инвалидностью или члены домохозяйства, где есть лицо с инвалидностью.

Лица с тяжелым заболеванием или члены домохозяйства, где есть человек с тяжелым заболеванием.

Одинокие пожилые люди (60+) или домохозяйства, состоящие из двух пожилых людей (60+) без поддержки родных.

Одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей.

Многодетные семьи, в которых трое или более несовершеннолетних детей.

Беременные женщины или матери с детьми до 3 лет.

Услуги защиты и дополнительные возможности:

Программа также предоставляет доступ к услугам юридического и правового содействия, кризисного менеджмента и интеграционных мероприятий в общинах. Воспользоваться этими услугами могут:

Лица без постоянного источника дохода.

Люди, пострадавшие от насилия.

Лица, лишившиеся документов в результате войны.

Люди без постоянного места жительства.

Лица, не зарегистрированные в системе социальных услуг или не получающие пособие по определенным причинам.

Даже те, кто не отвечает указанным критериям уязвимости, могут участвовать в интеграционных мероприятиях, поскольку участие в них не ограничивается критериями отбора гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому придется вернуть льготы за коммуналку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: в каких случаях возможно повторное оказание помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области: при каких условиях можно получить 4000 гривен.