Благодійна організація БФ «Долоньки Милосердя» оголошує про проведення роздачі безкоштовних продуктів для ВПО у Харківській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Харківській області можна отримати лише при дотриманні умов та відповідності до важливих критеріїв відбору, повідомляє Politeka.net.

Гуманітарна допомога надається від фонду «Долоньки Милосердя».

Благодійна організація БФ «Долоньки Милосердя» оголошує про проведення роздачі безкоштовних продуктів для ВПО у Харківській області.

До участі запрошуються:

Внутрішньо переміщені особи (обов’язково при собі мати довідку ВПО, паспорт та ідентифікаційний код).

Багатодітні родини та самотні батьки (необхідно надати документ, що підтверджує статус).

Особлива увага: якщо ви вже проходили реєстрацію та отримували допомогу у дати 26.07.2025, 02.08.2025 або 09.10.2025, то ваша нова заявка буде анульована.

Роздача безкоштовних продуктів для ВПО у Харківській області відбудеться у місті Мерефа. Особиста присутність заявника є обов’язковою — якщо людина зареєструвалася, але не з’явилася, допомога не надається. При собі потрібно мати всі необхідні документи та довідки.

Видача допомоги здійснюється за принципом: одна особа з документами — одна сумка гуманітарної допомоги.

Дата проведення: субота, 16.08.2025

Час проведення: з 09:00 до 12:00

Місце проведення: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 279 (поблизу ГОР-Газу).

Для отримання гуманітарки потрібно попередньо заповнити анкету.

Цей захід спрямований на підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, і є частиною благодійної діяльності фонду, покликаної допомогти найбільш вразливим категоріям населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому доведеться повернути пільги за комуналку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: в яких випадках можливо повторне надання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Харкові та області: за яких умов можна отримати 4000 гривень.