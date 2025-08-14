Благотворительная организация БФ «Долоньки Милосердия» объявляет о проведении раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Харьковской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области можно получить только при соблюдении условий и соответствия важным критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Гуманитарная помощь предоставляется от фонда «Долоньки Милосердия».

К участию приглашаются:

Внутри перемещенные лица (обязательно иметь справку ВПЛ, паспорт и идентификационный код).

Многодетные семьи и одинокие родители (необходимо предоставить документ, подтверждающий статус).

Особое внимание: если вы уже проходили регистрацию и получали поддержку в даты 26.07.2025 , 02.08.2025 или 09.10.2025 , то ваша новая заявка будет аннулирована.

Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ в Харьковской области состоится в городе Мерефа. Личное присутствие заявителя обязательно — если человек зарегистрировался, но не явился, помощь не предоставляется. При себе необходимо иметь все необходимые документы и справки.

Выдача помощи осуществляется по принципу: один человек с документами - одна сумка гуманитарной помощи .

Дата проведения: суббота, 16.08.2025

Время проведения: с 09:00 до 12:00

Место проведения: г. Мерефа, ул. Днепровская, 279 (близ ГОР-ГАЗа).

Для получения гуманитарки нужно предварительно заполнить анкету.

Эта мера направлена на поддержку тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, и является частью благотворительной деятельности фонда, призванной помочь наиболее уязвимым категориям населения.

