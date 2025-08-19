Держава сьогодні пропонує внутрішньо переміщеним особам різні варіанти забезпечення безкоштовним житлом для ВПО у Харкові.

Де внутрішньо-переміщені особи можуть знайти безкоштовне житло для переселенців у Харкові та що для цього потрібно зробити - знають не всі, повідомляє Politeka.net.

Це розповіла прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Держава сьогодні пропонує внутрішньо переміщеним особам різні варіанти забезпечення будинком. Це може бути як нове помешкання у тилових областях України, придбане за рахунок міжнародної допомоги, так і службові квартири, надані на тимчасовій основі.

Передусім такі пропозиції спрямовані на підтримку найбільш вразливих категорій населення — родин із дітьми, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Тимчасове безкоштовне житло для ВПО у Харкові

Окрім державних програм, внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати тимчасовий прихисток безкоштовно. Організацією розміщення займаються як державні органи, так і громадські ініціативи.

Допомога від місцевої влади

Прихисток надають обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, саме ці структури відповідають за забезпечення ВПО житлом у соціальних будинках, розташованих у місцях компактного поселення.

Щоб отримати можливість оселитися у такому будинку, переселенцям слід повідомити про свої потреби ще на етапі евакуації відповідальних осіб, звернутися до гуманітарного штабу після прибуття або ж зв’язатися з місцевою владою за допомогою гарячих ліній.

Сучасні цифрові сервіси значно полегшують пошук

«Там, де вас чекають»

Ця платформа містить детальну інформацію про кількість доступних прихистків у різних регіонах, наявність вільних місць та контакти регіональних центрів розміщення. Кожен може заздалегідь ознайомитися з варіантами та обрати найбільш зручний.

«Прихисток» — державний сервіс пошуку

Щоб скористатися цим ресурсом, потрібно перейти на офіційний сайт, обрати опцію «Знайти житло», вказати країну «Україна», визначити регіон, зазначити кількість осіб та склад сім’ї. Після цього система покаже всі доступні пропозиції, і користувач зможе зв’язатися безпосередньо з власником житла.

Основні програми підтримки переселенців житлом

єВідновлення Ця державна програма призначена для внутрішньо переміщених осіб та громадян, чиє житло було зруйноване під час війни. Допомога надається у вигляді спеціальних сертифікатів, які можна використати для придбання нового житла, або у формі грошової компенсації на будівництво.

Програма «Доступне житло» Вона покликана допомогти тим, хто потребує поліпшення житлових умов. У межах програми Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву компенсує до 30 відсотків вартості житла. Решту суми можна оплатити з власних заощаджень або за допомогою банківського кредиту.

