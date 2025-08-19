Государство сегодня предлагает внутренне перемещенным лицам разные варианты обеспечения бесплатным жильем для ВПЛ в Харькове.

Где внутриперемещенные лица могут найти бесплатное жилье для переселенцев в Харькове и что для этого нужно сделать – знают не все, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Государство сегодня предлагает внутренне перемещенным лицам разные варианты обеспечения домом. Это может быть как новое помещение в тыловых областях Украины, приобретенное за счет международной помощи, так и служебные квартиры, предоставленные на временной основе.

Прежде всего такие предложения направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий населения — семей с детьми, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Временное бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове

Кроме государственных программ, внутренне перемещенные лица имеют возможность получить временное убежище бесплатно. Организацией размещения занимаются как государственные органы, так и общественные инициативы.

Помощь от местных властей

Приют предоставляют областные военные администрации и органы местного самоуправления. По информации Министерства развития общин и территорий, именно эти структуры отвечают за обеспечение ВПЛ убежищем в социальных домах, расположенных в местах компактного поселения.

Чтобы получить возможность поселиться в таком доме, переселенцам следует сообщить о своих потребностях еще на этапе эвакуации ответственных лиц, обратиться в гуманитарный штаб по прибытии или связаться с местными властями с помощью горячих линий.

Современные цифровые сервисы значительно облегчают поиск

«Там, де вас чекають»

Эта платформа содержит подробную информацию о количестве доступных приютов в разных регионах, о наличии свободных мест и контактах региональных центров размещения. Каждый может заранее ознакомиться с вариантами и выбрать наиболее удобное.

«Прихисток» — государственный сервис поиска

Чтобы воспользоваться этим ресурсом нужно перейти на официальный сайт, выбрать опцию «Найти жилье», указать страну «Украина», определить регион, указать количество лиц и состав семьи. После этого система покажет все доступные предложения и пользователь сможет связаться непосредственно с собственником жилья.

Основные программы поддержки переселенцев

єВідновлення Эта государственная программа предназначена для внутренне перемещенных лиц и граждан, чей дом было разрушено во время войны. Помощь оказывается в виде специальных сертификатов, которые можно использовать для приобретения нового дома или в форме денежной компенсации на строительство.

Программа «Доступне житло» Она призвана помочь нуждающимся в улучшении жилищных условий. В рамках программы Фонд содействия молодежному домостроению компенсирует до 30 процентов стоимости жилья. Остальные суммы можно оплатить из собственных сбережений или с помощью банковского кредита.

