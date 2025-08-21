Прогнози на 2025 рік будувалися на очікуванні багатого врожаю зернових, олійних культур, овочів і фруктів, проте вже зараз стався дефіцит продуктів у Харківській області.

Чимало експертів та аграріїв попереджають про невеликий дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Урядові прогнози на 2025 рік будувалися на очікуванні багатого врожаю зернових, олійних культур, овочів і фруктів. Високі показники мали стати підґрунтям для оптимістичних економічних сценаріїв. Та реальність виявилася дещо іншою. Український клуб аграрного бізнесу вже змушений був переглянути свої оцінки щодо врожаю овочів, фруктів і ягід.

За підрахунками аналітиків, у 2025 році очікується збирання близько 7,6 млн тонн овочів, що на 11,5% більше, ніж торік, та 19,4 млн тонн картоплі (+10,7%). Натомість плодово-ягідний сегмент демонструє зниження — прогнозований обсяг становить лише 1,8 млн тонн, що на 12,4% менше від минулорічних показників.

Такий обережний оптимізм поділяють не всі. Чимало експертів вважають, що гарні цифри частково використовуються для формування привабливої економічної картини. Зокрема, виробники насіннєвої картоплі попереджають: врожай може виявитися на 25–30% нижчим через весняні заморозки та примхливу погоду липня. Тому очікується певний дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах України.

Особливістю картопляного ринку в Україні є те, що близько 90% урожаю забезпечують дрібні господарства та присадибні ділянки. Через це реальні показники часто не потрапляють до офіційної статистики.

«Останніми роками площі під картоплю зменшуються: на це впливають і кліматичні зміни, і агрономічні чинники. Це, безперечно, позначається на загальних обсягах збирання», — пояснює аналітик Максим Гопка.

З фруктами ж ситуація ще складніша. Як розповідають фермери, через весняні заморозки втрачено близько 10% обліпихи, тож загалом очікується скорочення врожаю ягід приблизно на третину. Ожина запізнилася у розвитку, і лише зараз збирають перші ягоди.

Найбільше цього року постраждали персики — український ринок нині на 90% заповнений імпортом, тому тут спостерігається дефіцит вітчизняних продуктів у Харківській області. Негативні тенденції торкнулися й інших культур: послаблений урожай суниці, проблеми з якістю малини та лохини.

Окрема тривога стосується яблук. Торік українських фруктів вистачило лише до нового року — через нестачу сховищ довелося імпортувати продукцію, а ціна злетіла понад 100 грн за кілограм, утричі перевищивши показники попереднього сезону.

