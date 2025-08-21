Прогнозы на 2025 год строились на ожидании богатого урожая зерновых, масличных культур, овощей и фруктов, однако уже сейчас произошел дефицит продуктов в Харьковской области.

Многие эксперты и аграрии предупреждают о небольшом дефиците продуктов в Харьковской области и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Правительственные прогнозы на 2025 год строились на ожидании богатого урожая зерновых, масличных культур, овощей и фруктов. Высокие показатели должны были стать основой для оптимистических экономических сценариев. Но реальность оказалась несколько иной. Украинский клуб аграрного бизнеса уже вынужден был пересмотреть свои оценки по урожаю овощей, фруктов и ягод.

По подсчетам аналитиков, в 2025 году ожидается сбор около 7,6 млн тонн овощей, что на 11,5% больше, чем в прошлом году, и 19,4 млн тонн картофеля (+10,7%). В то же время плодово-ягодный сегмент демонстрирует снижение — прогнозируемый объем составляет лишь 1,8 млн тонн, что на 12,4% меньше прошлогодних показателей.

Такой аккуратный оптимизм разделяют не все. Многие эксперты считают, что хорошие цифры частично используются для формирования привлекательной экономической картины. В частности, производители семенного картофеля предупреждают: жатвa может оказаться на 25–30% ниже из-за весенних заморозков и капризной погоды июля. Поэтому ожидается дефицит продуктов в Харьковской области и других регионах Украины.

Особенностью картофельного рынка в Украине является то, что около 90% продукции обеспечивают мелкие хозяйства и приусадебные участки. Поэтому реальные показатели часто не попадают в официальную статистику.

«В последние годы площади под картофель уменьшаются: на это влияют и климатические изменения и агрономические факторы. Это, безусловно, сказывается на общих объемах сбора», — объясняет аналитик Максим Гопка.

С фруктами ситуация еще сложнее. Как рассказывают фермеры, из-за весенних заморозков потеряно около 10% облепихи, поэтому в целом ожидается сокращение урожая ягод примерно на треть. Ежевика опоздала в развитии, и только сейчас собирают первые ягоды.

Больше всего в этом году пострадали персики — украинский рынок на 90% заполнен импортом, поэтому здесь наблюдается дефицит отечественных продуктов в Харьковской области. Отрицательные тенденции затронули и другие культуры: ослабленный урожай земляники, проблемы с качеством малины и голубики.

Отдельная тревога касается яблок. В прошлом году украинских фруктов хватило только до нового года — из-за нехватки хранилищ пришлось импортировать продукцию, а цена взлетела более 100 грн за килограмм, втрое превысив показатели предыдущего сезона.

Источник: Громадське.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому придется вернуть льготы за коммуналку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: в каких случаях возможно повторное оказание помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области: при каких условиях можно получить 4000 гривен.