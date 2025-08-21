Робота для пенсіонерів у Харкові передбачена в кількох напрямах та на різних вакансіях.

Робота для пенсіонерів у Харкові стає все більш актуальною, тому роботодавці пропонують вакансії для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду токаря, яка оплачується зарплатою у розмірі від 28 000 – 40 000 гривень. Готові взяти пенсіонера, але з досвідом.

Вимоги до кандидата: досвід роботи на посаді токаря від 1 року. Уміння працювати з різними матеріалами та знання технологій обробки. Відповідальність та уважність до деталей. Готовність до навчання та вдосконалення.

Обов'язки на посаді: обробка металевих деталей на токарному верстаті. Виконання точних вимірів та контролю якості виготовлених деталей. Дотримання технологічних процесів та стандартів безпеки. Участь у підтримці та ремонті верстатів.

Також робота для пенсіонерів у Харкові знайдеться на посаду автослюсар-моторист, яка оплачується зарплатою у розмірі від 35 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата: знання будови автомобіля, автозапчастин та агрегатів; досвід роботи на СТО або в ремонтном цеху;

середня професійна освіта; навички проведення діагностики, старанність, уважність та впевнений користувач ПК та навички комп’ютерної діагностики.

Обов'язки на посаді: попередня діагностика несправностей автомобіля, виявлення дефектів; зняття і установка агрегатів; виконання слюсарних і зварювальних робіт різної складності; використання слюсарного інструменту та інструменту загального користування за призначення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому доведеться повернути пільги за комуналку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: в яких випадках можливо повторне надання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Харкові та області: за яких умов можна отримати 4000 гривень.