Работа для пенсионеров в Харькове предусмотрена в нескольких направлениях и на разных вакансиях.

Работа для пенсионеров в Харькове становится все более актуальной, поэтому работодатели предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается должность токаря, оплачиваемая зарплатой в размере от 28 000 – 40 000 гривен. Готовы взять пенсионера, но с опытом.

Требования к кандидату: опыт на аналогичной позиции токаря от 1 года. Умение работать с разными материалами и знание технологий обработки. Ответственность и внимание к деталям. Готовность к обучению и совершенствованию.

Обязанности должности: обработка металлических деталей на токарном станке. Выполнение точных измерений и контроля качества изготавливаемых деталей. Соблюдение технологических процессов и стандартов безопасности. Участие в поддержке и ремонте станков.





Также работа для пенсионеров в Харькове найдется на должность автослесаря-моториста, оплачиваемого зарплатой в размере от 35 тысяч гривен.

Требования к кандидату: знание устройства автомобиля, автозапчастей и агрегатов; опыт работы на СТО или ремонтном цехе;

среднее профессиональное образование; навыки проведения диагностики, усердие, внимательность и уверенный пользователь ПК и навыки компьютерной диагностики.

Обязанности в должности: предварительная диагностика неисправностей автомобиля; выявление дефектов; снятие и установка агрегатов; выполнение слесарных и сварочных работ разной сложности; использование слесарного инструмента и общего пользования при назначении.

