Размеры доплаты для пенсионеров в Харьковской области с 1 сентября определены в зависимости от вида надбавки.

Некоторым пожилым украинцам увеличат размер выплат благодаря доплатам для пенсионеров в Харьковской области с 1 сентября, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

С сентября 2025 года украинцев ждут дополнительные надбавки. Они предусмотрены для граждан от 70 лет, чей размер пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Размеры доплаты для пенсионеров в Харьковской области с 1 сентября определены в зависимости от возрастной категории:

с 70 до 74 г. - 300 гривен ежемесячно;

с 75 до 79 г. - 456 гривен;

с 80 лет и старше – 570 гривен.

Никаких заявлений подавать не нужно: все начисления производятся автоматически и прилагаются к основной пенсии.

Отдельные доплаты для пенсионеров в Харьковской области с 1 сентября предусмотрены для одиноких людей от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе . Чтобы оформить такую ​​помощь, необходимо подать в Пенсионный фонд:

медицинское заключение врачебной комиссии,

документ о составе семьи,

подтверждение отсутствия трудоспособных родственников,

заявление по установленной форме.

Право на прибавку имеют и почетные доноры. Если человек безвозмездно сдал 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы, ему начисляется ежемесячная доплата в размере 10% прожиточного минимума. В 2025 году это составляет 292 грн.

Еще одна категория получателей помощи — пожилые люди, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей. Они получают по 150 грн. на каждого ребенка ежемесячно. Доплата предоставляется при следующих условиях:

получает выплаты по возрасту, инвалидности или выслуге лет,

не работает и не занимается предпринимательской деятельностью.

Эта поддержка действует до достижения ребенком 18 лет. Если же пенсионер начинает работать или открывает собственное дело, он обязан сообщить Пенсионному фонду — в таком случае выплаты прекращаются.

