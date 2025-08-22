Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області добряче б'є по гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося не лише населення, а й бюджетних установ та підприємств, повідомляє Politeka.

Як інформують на сторінці Вознесенської міської ради в Instagram, у місті з 1 червня 2025 року офіційно набули чинності нові розцінки на водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області офіційно закріплене у рішенні №482, ухваленому Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради 23 травня 2025 року.

З огляду на підвищеннятарифів на комунальні послуги у Миколаївській області мешканцям доводиться сплачувати за воду за оновленими цінами.

За централізоване водопостачання побутові споживачі платитимуть 34 гривні 89 копійок за кубічний метр. А водовідведення тепер коштує 11 гривень 6 копійок. Обидві суми вже включають податок на додану вартість.

Окремі розцінки затверджені для бюджетних організацій та інших категорій споживачів. Так, для них централізоване водопостачання обійдеться у 41.69 копійок за куб, а водовідведення - у 12.56. Іншу ціну отримало також КП «Таборівське комунальне господарство». Їм доводиться віддавати за централізовану подачу води 39 гривень 2 копійки.

Містянам також нагалали, як можна подати показники лічильників. Це можна зробити двома способами: телефоном 3-22-62, (050) 271-32-97, або ж електронною поштою: vodavoz.zbut@gmail.com

(вказати адресу, особовий рахунок, прізвище, кінцеві показники).

Отже, місцеві мешканці будуть змушені віддавати значно більші суми, щоб оплатити рахунки. На тлі складної економічної ситуації вцілому по Україні, це ще один удар по сімейному бюджету. Наразі містяни спостерігають, як щодня збільшується вартість всіх товарів та послуг, проте іншого виходу, як звикати, на жаль, немає.

