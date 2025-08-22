Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области изрядно бьет по кошелькам местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области затронуло не только население, но и бюджетные учреждения и предприятия, сообщает Politeka.

Как информируют на странице Вознесенского городского совета в Instagram, в городе с 1 июня 2025 официально вступили в силу новые расценки на водоснабжение и водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области официально закреплено в решении №482, принятом Исполнительным комитетом Вознесенского городского совета 23 мая 2025 года.

Учитывая повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, жителям приходится платить за воду по обновленным ценам.

За централизованное водоснабжение бытовые потребители будут платить 34 гривны 89 копеек за кубический метр. А водоотвод теперь стоит 11 гривен 6 копеек. Обе суммы уже включают налог на добавленную стоимость.

Отдельные цены утверждены для бюджетных организаций и других категорий потребителей. Так, для них централизованное водоснабжение обойдется в 41.69 копеек за куб, а водоотвод – в 12.56. Другую цену получило также КП "Таборовское коммунальное хозяйство". Им приходится отдавать за централизованную подачу воды 39 гривен 2 копейки.

Горожанам также напомнили, как можно представить показатели счетчиков. Это можно сделать двумя способами: по телефону 3-22-62, (050) 271-32-97, или же по электронной почте: vodavoz.zbut@gmail.com

(указать адрес, лицевой счет, фамилию, конечные показатели).

Следовательно, местные жители будут вынуждены отдавать значительно большие суммы, чтобы оплатить счета. На фоне сложной экономической ситуации в целом по Украине, это еще один удар по семейному бюджету. Сейчас горожане наблюдают, как каждый день увеличивается стоимость всех товаров и услуг, однако другого выхода, как привыкать, к сожалению, нет.

