Грошова допомога на Дніпропетровщині для ВПО надає «Карітас» у рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Ініціатива реалізується на базі парафіяльного центру «Рідна хата», що діє при Парафії Святого Миколая Чудотворця Української Греко-Католицької Церкви у місті Кривий Ріг.

Програма передбачає надання грошової допомоги для ВПО на Дніпропетровщині терміном на 6 місяців. Основна мета – полегшити фінансове навантаження на родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечити можливість орендувати житло та створити мінімально комфортні умови для життя.

Грошова допомога для ВПО на Дніпропетровщині спрямована на сім’ї, що проживають у місті Кривий Ріг та Криворізькому районі, і які відповідають таким умовам:

нещодавно прибули з тимчасово окупованих територій або з регіонів, де тривають активні бойові дії (менше ніж 30 днів тому);

були змушені залишити школи чи дитсадки, у яких тимчасово проживали, у зв’язку з підготовкою навчальних закладів до нового навчального року;

мешкають у гуртожитках та потребують більш придатних умов для життя.

Окремо підкреслюється, що головним критерієм надання фінансової допомоги є належність до категорій підвищеної вразливості. До них відносяться:

вагітні жінки та матері, які годують немовлят, і мають дітей віком до 3 років;

багатодітні родини, які виховують 3 і більше дітей;

самотні мами, тата або опікуни, що самостійно доглядають за дітьми;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи;

особи, які страждають на тяжкі захворювання;

самотні люди похилого віку віком від 60 років і старші.

