Денежная помощь на Днепропетровщине для ВПЛ оказывает «Каритас» в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.
Об этом говорится на странице организации в Facebook.
Инициатива реализуется на базе приходского центра «Рідна хата», действующего при Приходе Святого Николая Чудотворца Украинской Греко-Католической Церкви в городе Кривой Рог.
Программа предусматривает предоставление денежной помощи для ВПЛ на Днепропетровщине сроком на 6 месяцев. Основная цель – облегчить финансовую нагрузку на оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах семьи, обеспечить возможность арендовать жилье и создать минимально комфортные условия для жизни.
Денежная помощь для ВПЛ на Днепропетровщине направлена на семьи, проживающие в городе Кривой Рог и Криворожском районе, и отвечающие следующим условиям:
- недавно прибыли с временно оккупированных территорий или из регионов, где продолжаются активные боевые действия (менее 30 дней назад);
- были вынуждены покинуть школы или детсады, в которых временно проживали, в связи с подготовкой учебных заведений к новому учебному году;
- проживают в общежитиях и нуждаются в более подходящих условиях для жизни.
Отдельно подчеркивается, что главным критерием предоставления финансовой выплаты является принадлежность к категориям повышенной уязвимости. К ним относятся:
- беременные женщины и матери, которые кормят младенцев и имеют детей в возрасте до 3 лет;
- многодетные семьи, воспитывающие 3 и более детей;
- одинокие мамы, папы или опекуны, самостоятельно ухаживающие за детьми;
люди с инвалидностью 1 и 2 группы;
- лица, страдающие тяжелыми заболеваниями;
- одинокие старики в возрасте от 60 лет и старше.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.
Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.