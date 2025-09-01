Программа предусматривает предоставление денежной помощи для ВПЛ на Днепропетровщине сроком на 6 месяцев.

Денежная помощь на Днепропетровщине для ВПЛ оказывает «Каритас» в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Инициатива реализуется на базе приходского центра «Рідна хата», действующего при Приходе Святого Николая Чудотворца Украинской Греко-Католической Церкви в городе Кривой Рог.

Программа предусматривает предоставление денежной помощи для ВПЛ на Днепропетровщине сроком на 6 месяцев. Основная цель – облегчить финансовую нагрузку на оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах семьи, обеспечить возможность арендовать жилье и создать минимально комфортные условия для жизни.

Денежная помощь для ВПЛ на Днепропетровщине направлена на семьи, проживающие в городе Кривой Рог и Криворожском районе, и отвечающие следующим условиям:

недавно прибыли с временно оккупированных территорий или из регионов, где продолжаются активные боевые действия (менее 30 дней назад);

были вынуждены покинуть школы или детсады, в которых временно проживали, в связи с подготовкой учебных заведений к новому учебному году;

проживают в общежитиях и нуждаются в более подходящих условиях для жизни.

Отдельно подчеркивается, что главным критерием предоставления финансовой выплаты является принадлежность к категориям повышенной уязвимости. К ним относятся:

беременные женщины и матери, которые кормят младенцев и имеют детей в возрасте до 3 лет;

многодетные семьи, воспитывающие 3 и более детей;

одинокие мамы, папы или опекуны, самостоятельно ухаживающие за детьми;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

одинокие старики в возрасте от 60 лет и старше.

