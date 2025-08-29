Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області відобразиться головним чином на підприємствах і юридичних особах.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області відбудеться з 1 вересня 2025 року, коли Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запровадить нові тарифи на розподіл для низки операторів системи, повідомляє Politeka.

Усього зміни зачеплять 18 обленерго, при цьому базовий тариф для побутових споживачів залишиться незмінним, а основні корективи торкнуться юридичних осіб та підприємств, які споживають електроенергію у великих обсягах.

За попередніми оцінками, середнє зростання вартості доставки струму для користувачів першого класу напруги, що обслуговуються високовольтними мережами, складатиме приблизно 14%, тоді як для другого класу напруги, до якого підключені низьковольтні споживачі, зростання досягне 23%.

Найбільш помітне збільшення цін очікує клієнтів «Рівнеобленерго», «Кіровоградобленерго» та «Хмельницькобленерго». У той же час у «Чернігівобленерго», «Черкасиобленерго» та «Львівобленерго» підвищення буде мінімальним, що відображає регіональні особливості електропостачання.

Для побутових користувачів, завдяки механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), встановлена фіксована ціна 4,32 грн за кВт·год, яка залишатиметься чинною до жовтня 2025 року. Крім того, власники двозонних і тризонних лічильників зможуть і надалі користуватися зниженими нічними розцінками — відповідно 2,16 грн та 1,73 грн за кВт·год.

Отже, підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області відобразиться головним чином на підприємствах і юридичних особах, тоді як побутові споживачі продовжать користуватися стабільними розцінками. Ці зміни спрямовані на підтримку стабільності роботи операторів системи, модернізацію мереж та підвищення надійності енергопостачання у регіоні.

