Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области отразится главным образом на предприятиях и юридических лицах.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области состоится с 1 сентября 2025 года, когда Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), введет новые тарифы на распределение для ряда операторов системы, сообщает Politeka.

Всего изменения коснутся 18 облэнерго, при этом базовый тариф для бытовых потребителей останется неизменным, а основные коррективы коснутся юридических лиц и предприятий, потребляющих электроэнергию в больших объемах.

По предварительным оценкам, средний рост стоимости доставки тока для пользователей первого класса напряжения, обслуживаемых высоковольтными сетями, составит примерно 14%, тогда как для второго класса напряжения, к которому подключены низковольтные потребители, рост достигнет 23%.

Наиболее заметное увеличение цен ожидает клиентов Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго. В то же время у «Черниговоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Львовоблэнерго» повышение будет минимальным, что отражает региональные особенности электроснабжения.

Для бытовых пользователей, благодаря механизму возложения специальных обязанностей (ПСО), установлена ​​фиксированная цена 4,32 грн за кВтч, которая будет оставаться в действии до октября 2025 года. Кроме того, владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков смогут и дальше пользоваться пониженными ночными расценками — соответственно 2,16 грн и 1,73 грн за кВтч.

Следовательно, повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области отразится главным образом на предприятиях и юридических лицах, в то время как бытовые потребители продолжат пользоваться стабильными расценками. Эти изменения направлены на поддержание стабильности работы операторов системы, модернизации сетей и повышения надежности энергоснабжения в регионе.

