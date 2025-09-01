Основні напрями діяльності в межах проєкту гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області включають різні види підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом Аваліст у співпраці з міжнародною організацією Help, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба фонду на своїй сторінці в Фейсбук.

Організація приєдналася до реалізації важливого проєкту, спрямованого на підтримку вразливих категорій населення Харківщини, які постраждали внаслідок війни.

Цей проєкт реалізується у партнерстві з міжнародною організацією Help – Hilfe zur Selbsthilfe, за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Головна мета ініціативи — надати своєчасну, різнопланову підтримку людям, які зазнали втрат або складних життєвих обставин через збройну агресію, та допомогти їм відновити психологічну рівновагу, соціальні зв’язки й елементарні побутові умови.

Основні напрями діяльності в межах проєкту гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області

Психосоціальна підтримка — наша команда фахових психологів надає допомогу людям, які пережили травматичні події, втрати, розлуку з родиною або евакуацію. Психосоціальні послуги передбачають як індивідуальні консультації, так і групові зустрічі, де можна поділитися переживаннями та знайти підтримку серед інших.

Правова та юридична — переселенці та постраждалі громадяни можуть отримати безкоштовну консультацію з питань, що стосуються поновлення документів, відновлення прав, оформлення соціальних виплат, компенсацій, реєстрації ВПО тощо.

Індивідуальний супровід (кейс-менеджмент) — фахівці допомагають окремим людям або родинам, які опинилися в критичній ситуації, налагодити шлях до стабілізації. Це може включати допомогу в отриманні довідок, доступу до медичних послуг, навчання або працевлаштування, а також постійну підтримку під час вирішення складних життєвих питань.

Ремонт житла для ВПО — передбачено проведення ремонтних робіт у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Це дозволяє зробити умови більш безпечними, комфортними та гідними для життя.

Розповсюдження гуманітарної допомоги для пенсіонерів та фнших категорій населенння у Харківській області — мешканці постраждалих регіонів можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, необхідні для базового забезпечення.

