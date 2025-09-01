Основные направления деятельности в рамках проекта гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области включают разные виды поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительным фондом Авалист в сотрудничестве с международной организацией Help, сообщает Politeka.net.

Организация присоединилась к реализации важного проекта, направленного на поддержку уязвимых категорий населения Харьковщины, пострадавших в результате войны.

Этот проект реализуется в партнерстве с международной организацией Help – Hilfe zur Selbsthilfe при финансовом содействии Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Главная цель инициативы — оказать своевременную, разноплановую поддержку людям, понесшим потери или сложные жизненные обстоятельства из-за вооруженной агрессии, и помочь им восстановить психологическое равновесие, социальные связи и элементарные бытовые условия.

Основные направления деятельности в рамках проекта гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области

Психосоциальная поддержка — наша команда профессиональных психологов оказывает помощь людям, пережившим травматические события, потери, разлуку с семьей или эвакуацию. Психосоциальные услуги подразумевают как индивидуальные консультации, так и групповые встречи, где можно поделиться переживаниями и найти поддержку среди других.

Правовая и юридическая – переселенцы и пострадавшие граждане могут получить бесплатную консультацию по вопросам, касающимся возобновления документов, восстановления прав, оформления социальных выплат, компенсаций, регистрации ВПЛ и т.д.

Индивидуальное сопровождение (кейс-менеджмент) — специалисты помогают отдельным людям или оказавшимся в критической ситуации семьям наладить путь к стабилизации. Это может включать помощь в получении справок, доступа к медицинским услугам, обучении или трудоустройстве, а также постоянное содействие при решении сложных жизненных вопросов.

Ремонт жилья для ВПЛ — предусмотрено проведение ремонтных работ в местах временного проживания внутри перемещенных лиц. Это позволяет сделать условия более безопасными, комфортными и достойными для жизни.

Распространение гуманитарной помощи пенсионерам и другим категориям населения в Харьковской области — жители пострадавших регионов могут получить продуктовые и гигиенические наборы, необходимые для базового обеспечения.

