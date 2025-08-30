Новий графік руху транспорту в Кривому Розі вплине на звичне пересування містом, тож місцевим мешканцям варто знати про нововведення.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі торкнувся тролейбусного маршруту №23, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній Телеграм-спільноті, з огляду на новий графік руху транспорту в Кривому Розі, місцевих мешканців просять заздалегідь перевіряти інформацію щодо змін.

Тролейбус №23 курсує від площі Кільцева до Захисників України, охоплюючи Центрально-Міський, Металургійний, Саксаганський, Покровський та Тернівський райони.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає, що у робочі дні перший рейс від площі Кільцева вирушає о 5:10, а останній о 21:45. У вихідні дні перший тролейбус відправляється о 5:07, останній о 21:52.

З площі Захисників України у робочі дні перший вирушає о 5:53, останній о 21:55, а у вихідні дні перший о 5:40 та о 21:51 відповідно.

Міська влада та транспортники наголошують, що дані нововведення дозволять більш рівномірно розподілити пасажиропотік і зменшити скупчення людей у пікові години. Пасажирів просять враховувати зміни та планувати маршрути заздалегідь, щоб уникнути незручностей чи запізнень.

Крім того, враховуючи численні звернення містян, на тролейбусному маршруті №11 тимчасово введено додатковий рейс з 28 серпня по 9 вересня. Він відправлятиметься від зупинки «Станція Кривий Ріг» о 18:32 у напрямку Заводської.

Це дозволить пасажирам зручно добиратися у вечірній час і стане перевіркою пасажиропотоку перед остаточним коригуванням розкладу.

