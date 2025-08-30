Новый график движения транспорта в Кривом Роге повлияет на привычное передвижение по городу, поэтому местным жителям следует знать о нововведениях.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге затронул троллейбусный маршрут №23, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом Телеграмм-сообществе, учитывая новый график движения транспорта в Кривом Роге, местных жителей просят заранее проверять информацию об изменениях.

Троллейбус №23 курсирует от площади Кольцевой до Защитников Украины, охватывая Центрально-Городской, Металлургический, Саксаганский, Покровский и Терновский районы.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предполагает, что в рабочие дни первый рейс от площади Кольцевой отправляется в 5:10, а последний в 21:45. В выходные дни первый троллейбус отправляется в 5:07, последний в 21:52.

С площади Защитников Украины в рабочие дни первый отправляется в 5:53, последний в 21:55, а в выходные дни первый в 5:40 и 21:51 соответственно.

Городские власти и транспортники отмечают, что данные нововведения позволят более равномерно распределить пассажиропоток и уменьшить скопление людей в пиковые часы. Пассажиров просят учитывать изменения и планировать маршруты заранее, чтобы избежать неудобств или опозданий.

Кроме того, учитывая многочисленные обращения горожан, на троллейбусном маршруте №11 временно введен дополнительный рейс с 28 августа по 9 сентября. Он будет отправляться от остановки "Станция Кривой Рог" в 18:32 в направлении Заводской.

Это позволит пассажирам удобно добираться в вечернее время и станет проверкой пассажиропотока перед окончательной корректировкой расписания.

Напомним, ранее мы также писали о том, какие вакансии доступны в городе. Список самых актуальных из них смотрите в статье по ссылке .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать