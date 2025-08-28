Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери та пропонує стабільну зарплату.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає кілька цікавих вакансій у сфері торгівлі, охорони та доставки, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщує сайт work.ua.

У торговельному центрі Gagarin Mall компанія COMFY пропонує неповну зайнятість для прибиральниць із зарплатою 5 700 грн. Вакансія підходить для охайних та відповідальних людей, які готові вчасно прибирати торговий зал і підсобні приміщення. Графік – 3/3 або 2/2, робочий день з 8:00 до 15:00. Компанія забезпечує робочу форму, необхідний інвентар та офіційне працевлаштування з вчасними виплатами.

Також у Кривому Розі є вакансія охоронника на вахтовий метод роботи 20/10 у компанії Стаф, РОА, ТОВ із зарплатою від 10 000 до 15 000 грн. Працівникам надають гуртожиток та харчування. Основні вимоги – досвід роботи в охоронних структурах, відсутність судимості та наявність необхідних документів для працевлаштування, включаючи паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток та сертифікати від психіатра і нарколога. Перевага надається ветеранам.

Для тих, хто має досвід водіння, компанія «М’ясна Мануфактура» пропонує посаду водія-експедитора із зарплатою від 20 000 до 25 000 грн плюс бонуси. Основні вимоги – наявність водійського посвідчення категорії С або С1, досвід водіння від 2 років, пунктуальність, уважність та знання доріг міста та області.

Обов’язки включають доставку м’ясних продуктів до магазинів, контроль технічного стану автомобіля та взаємодію зі складом та менеджерами. Працівники отримують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, стабільну оплату та можливість кар’єрного росту у дружньому колективі.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери – прибирання, охорону та логістику – пропонуючи офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та комфортні умови праці.

