Работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы и предлагает стабильную зарплату.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге включает в себя несколько интересных вакансий в сфере торговли, охраны и доставки, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещает сайт work.ua.

В торговом центре Gagarin Mall компания COMFY предлагает неполную занятость для уборщиц с зарплатой 5700 грн. Вакансия подходит для аккуратных и ответственных людей, готовых вовремя убирать торговый зал и подсобные помещения. График – 3/3 или 2/2, рабочий день с 8:00 до 15:00. Компания обеспечивает рабочую форму, необходимый инвентарь и официальное трудоустройство с своевременными выплатами.

Также в Кривом Роге есть вакансия охранника на вахтенный метод работы 20/10 у компании Стаф, РОА, ООО с зарплатой от 10 000 до 15 000 грн. Работникам предоставляют общежитие и питание. Основными требованиями являются опыт работы в охранных структурах, отсутствие судимости и наличие необходимых документов для трудоустройства, включая паспорт, идентификационный код, военный билет и сертификаты от психиатра и нарколога. Предпочтение отдается ветеранам.

Для имеющих опыт вождения компания «Мясная Мануфактура» предлагает должность водителя-экспедитора с зарплатой от 20 000 до 25 000 грн плюс бонусы. Основные требования – наличие водительских прав категории С или С1, опыт вождения от 2 лет, пунктуальность, внимательность и знание дорог города и области.

Обязанности включают доставку мясных продуктов в магазины, контроль технического состояния автомобиля и взаимодействие с составом и менеджерами. Сотрудники получают официальное трудоустройство, социальные гарантии, стабильную оплату и возможность карьерного роста в дружественном коллективе.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы – уборка, охрана и логистика – предлагая официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и комфортные условия труда.

